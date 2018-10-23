2018-10-23T11:31:47+03:00
Политика

Ректор СамГМУ Геннадий Котельников стал спикером губернской думы

На этом посту он сменил Виктора Сазонова
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Геннадий Котельников был единственным кандидатом на пост спикераГеннадий Котельников был единственным кандидатом на пост спикераФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Новым председателем Самарской губдумы стал ректор СамГМУ, председатель Совета ректоров региона Геннадий Котельников. Его избрали на должность тайным голосованием на заседании думы 23 октября.

До этого на заседании внесли изменения в статью 4 Закона Самарской области «О Самарской губернской думе». Теперь председатель сможет работать в думе не на постоянной основе.

— В медицинском университете я состоялся как личность, как человек, как гражданин, — признался Котельников. — Я благодарен губернатору, что буду работать в думе на внештатной основе. Дума всегда эффективно сотрудничала с правительством, с губернатором. Я постараюсь делать это ещё более эффективно. И конечно, работать открыто, честно.

Геннадий Котельников был единственным кандидатом на пост спикера. Больше партии никого не выдвинули.

— Жалко, что нельзя включить музыкальное сопровождение. Я бы поставил песню Виктора Цоя «Перемен требуют сердца», — перед голосованием заявил лидер фракции ЛДПР Александр Степанов. — Во власти застой. Меняются лица, но не система. В какой бы интернат, пансионат я бы ни позвонил и ни предложил бы помощь, меня первым делом спросят, из какой я партии. А потом откажутся от моей помощи. Наша фракция не собиралась поддерживать ни одного представителя «Единой России». Но Геннадий Петрович, вас я глубоко поддерживаю. Удачи!

Поздравил Котельникова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

- Хочу поздравить думу с избранием председателя и поблагодарить Екатерину Кузьмичеву, которая в сложный переходный период тонко и мудро руководила думой. Наша дума имеет славные традиции, она зарекомендовала себя законодательным органом, который уважают по всей России. Геннадий Петрович, от всей души желаю успехов на этом посту. Вы человек авторитетный не только в Самарской области и России, но и за пределами родины. Мы можем гордиться тем, что думу возглавляет академик. Решение совмещать основную деятельность с работой в думе характеризует вас как человека, приверженному делу своей жизни - спасению людей. Каждый из вас достоин, но совершенно очевидно, что Котельников благодаря своему опыту занял этот пост абсолютно заслуженно.

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