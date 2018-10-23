Футболист "Крыльев Советов" Евгений Башкиров решил извиниться перед фанатами и подарил им билеты на игру с "Зенитом"

СЕГОДНЯ 22:44 2018-10-23T22:51:25+03:00

Спортсмен пришел на встречу с болельщиками в клубный магазин и расписался на билетах на игру с "Зенитом", которые купил сам

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Футболист "Крыльев Советов" Евгений Башкиров перед игрой своей команды с "Зенитом" решил извиниться перед фанатами за неприятные моменты, которые доставил им на прошлых выходных. Напомним, самарский футболист сел за руль нетрезвым и попался активистам "Ночного патруля". Правда, вел себя Евгений спокойно и сразу согласился признать провинность.

- Евгений решил загладить невольную вину перед поклонниками "Крыльев". Это была его инициатива - придти в гости к болельщикам и купить для них билеты на игру с "Зенитом", - рассказали представители клуба.

Болельщики были в восторге и Евгения ни за что не винили.

- Мне вообще Башкиров на поле нравится, - рассказывает Павел, поклонник команды. - Хороший игрок, и видеть его всегда приятно. Он молодец, что не стал нос задирать как-то. Да мы и прости все, лишь бы выигрывал клуб.

С прессой Евгений общаться не стал, еще раз доказав, что пришел сюда по своей инициативе.

- Я в ВК прочитал о том, что билеты будут раздвать, после учебы сразу приехал. Отлично, будем надеяться, что победим "Зенит". Надеюсь, счет будет 1:0. Но ничья тоже неплохо для такого соперника, - не скрывает эмоций Владислав.

Евгений Башкиров вообще один из самых общительных футболистов клуба. Не так давно вместе с Даниилом Кленкиным футболисты развозили пиццу А в 2016 году с молодым и симпатичным футболистом разыгрывали свидание среди болельщиц.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут в Самаре 29 октября с "Зенитом".

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