2018-10-26T13:00:30+03:00
Спорт

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев – об игре с «Крыльями»: «Зенит» сейчас притормаживает. Преимущества в матче он не добьется»

Бывший футболист считает, что команды сыграют вничью
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч «КС» - «Зенит» пройдет 29 октября на «Самара Арене»Матч «КС» - «Зенит» пройдет 29 октября на «Самара Арене»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев считает, что у сине-бело-голубых будут проблемы в матче с «Крыльями Советов».

- Дело в том, что «Зенит» сейчас притормаживает. Плотный календарь, необходимость ротации, утомление – все это сказывается на игре и повлияет на результат. Особенно эти проблемы будут видны на фоне полновесного недельного цикла подготовки соперника конкретно к «Зениту», - отметил Веденеев.

Он также считает, что перед «Крыльями» стоит несложная задача – прибегать в свою штрафную вовремя, чтобы не пропустить гол.

- Тем более, скорости у «Зенита» сейчас не те, - добавил экс-футболист.

Веденеев считает, что «Крылья» и «Зенит» сыграют вничью. У лидера чемпионата страны есть проблемы с составом. У «Крыльев» же новый опытный тренер. Самарцы, уверен бывший футболист, выйдут на матч с предельной мотивацией.

- Полагаю, что преимущества «Зенит» в этом матче не добьется, - цитирует слова Веденеева sport-weekend.com.

Напомним, матч «КС» - «Зенит» пройдет 29 октября на «Самара Арене».

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