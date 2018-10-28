«С Днем жестянщика!»: самарцы делятся фото первого снега в соцсетях

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-28T19:04:28+03:00

Самарцы весь день делятся фотографиями первого снега в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

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28 октября в Самаре выпал первый снег. К обеду во дворах горы ода уже появились целые сугробы. Самарцы тут же стали делиться фотографиями снегопада в социальных сетях.

— С первым снегом, Самара! — пишут пользователи.

Правда, не все этому рады. Многие автомобилисты не успели «переобуться», а потому в городе увеличилось число аварий на дорогах. В связи с этим в соцсетях стали иронизировать и поздравлять друг друга с Днём жестянщика.

— Отметим этот день, первый снег у нас в Самаре, — пишет на своей странице «ВКонтакте» местный житель Журабек Низомжанович. — Скоро уже начнется волшебная зима.

Больше фотографий и впечатлений самарцев о первом снеге в нашем тексте "Первый снег в Самаре 2018: город накрыла зимняя метель, на дорогах аварии".