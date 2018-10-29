Волейболисты «Новы» обыграли на выезде «Газпром-Югру»

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-29T09:46:34+03:00

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу клуба из Самарской области

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Волейбольная «Нова» одержала первую победу в этом сезоне чемпионата России среди мужских команд. Команда из Самарской области обыграла в Сургуте клуб «Газпром-Югра» со счетом 3:0.

- Мы настроились на борьбу, ребята сыграли собрано, целостно, это помогло одержать победу. В этой игре, я считаю, выиграла подача. Команда Сургута – всегда очень сложный соперник, всегда было очень сложно с ней играть, но в этот раз мы оказались лучше готовы, - приводят слова главного тренера «Новы» Константина Брянского в пресс-службе клуба.

После трех матчей клуб из Самарской области с четырьмя набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги.

Следующий матч «Нова» сыграет дома с «Енисеем» 10 ноября.

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