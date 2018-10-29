Игроки «Зенита» прогулялись по Самаре перед матчем с «Крыльями»

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-29T14:52:15+03:00

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Футболисты петербургского «Зенита» утром в понедельник, 29 октября, перед матчем с «Крыльями Советов» прогулялись по улицам Самары. Игроки прогулялись по улицам около площади Куйбышева и гостиницы «Лотте», где футболисты и тренерский штаб живут.

Фотографии прогулки опубликованы в инстаграме ФК «Зенит».

zenit_spb Утренняя прогулка по Самаре // Morning walk around Samara #ВолнаИдетНаСамару #КрыльяЗенит #KryliaZenit

Напомним, матч «Крылья Советов» с «Зенитом» пройдет 29 октября на «Самара Арене». Начнется игра в 19:00 по местному времени. На матче ожидают около 25 тысяч болельщиков, тысяча из которых будет поддерживать гостей. «КП-Самара» проведет прямую трансляцию встречи «КС» - «Зенит».