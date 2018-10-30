2018-10-30T10:10:03+03:00
Общество

«Так захотел перевозчик»: в Самаре отменили маршрутки № 1 и № 210

Муниципальный транспорт в связи с этим усилят дополнительными автобусами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителей поселков Красная Глинка и Управленческий теперь будут обслуживать только муниципальные автобусыЖителей поселков Красная Глинка и Управленческий теперь будут обслуживать только муниципальные автобусыФото: Архив "КП"
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Маршрутки № 1 и № 210, на отсутствие которых вчера, 29 октября, пожаловались жители Красноглинского района Самары, действительно отменили. Как сообщили в городском департаменте транспорта, работу этих маршруток решил прекратить сам перевозчик. При этом он никак не проинформировал об этом профильный департамент.

В связи с этим власти города решили увеличить число автобусов, которые обслуживают муниципальные маршруты. Так, вместо 5 маршруток № 1к выделили дополнительный подвижный состав на муниципальный маршрут № 1. С сегодняшнего дня, 30 октября, на нем будут работать 14 автобусов.

Что касается маршруток № 210, которые обслуживали 10 микроавтобусов, то теперь пассажирам, чтобы добраться до автостанции «Аврора», придется сначала ехать на автобусе № 51, а затем пересаживаться на автобус № 45 (на Московском шоссе) или на автобус № 75 (на площади Кирова).

- В настоящее время прорабатывается вопрос введения пересадочного билета для обеспечения льготного проезда пассажиров, следующих от поселка Управленческий до автостанции «Аврора», - отметили в администрации города.

Таким образом, сейчас Красноглинский район обслуживают 44 автобуса, которые курсируют по 3 муниципальным маршрутам: № 1 — 14 автобусов, № 50 — 20 автобусов и № 51 — 10 автобусов.

Отметим, что в Самаре работает горячая линия, на которую можно позвонить и пожаловаться на работу общественного транспорта: 8 (846) 207-70-11. Кроме того, можно обращаться в департамент транспорта в Твиттере.

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