«Так захотел перевозчик»: в Самаре отменили маршрутки № 1 и № 210
Маршрутки № 1 и № 210, на отсутствие которых вчера, 29 октября, пожаловались жители Красноглинского района Самары, действительно отменили. Как сообщили в городском департаменте транспорта, работу этих маршруток решил прекратить сам перевозчик. При этом он никак не проинформировал об этом профильный департамент.
В связи с этим власти города решили увеличить число автобусов, которые обслуживают муниципальные маршруты. Так, вместо 5 маршруток № 1к выделили дополнительный подвижный состав на муниципальный маршрут № 1. С сегодняшнего дня, 30 октября, на нем будут работать 14 автобусов.
Что касается маршруток № 210, которые обслуживали 10 микроавтобусов, то теперь пассажирам, чтобы добраться до автостанции «Аврора», придется сначала ехать на автобусе № 51, а затем пересаживаться на автобус № 45 (на Московском шоссе) или на автобус № 75 (на площади Кирова).
- В настоящее время прорабатывается вопрос введения пересадочного билета для обеспечения льготного проезда пассажиров, следующих от поселка Управленческий до автостанции «Аврора», - отметили в администрации города.
Таким образом, сейчас Красноглинский район обслуживают 44 автобуса, которые курсируют по 3 муниципальным маршрутам: № 1 — 14 автобусов, № 50 — 20 автобусов и № 51 — 10 автобусов.
Отметим, что в Самаре работает горячая линия, на которую можно позвонить и пожаловаться на работу общественного транспорта: 8 (846) 207-70-11. Кроме того, можно обращаться в департамент транспорта в Твиттере.
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