"Коммерческие автобусы должны быть второстепенными": в Самаре хотят доработать схему маршрутов общественного транспорта

СЕГОДНЯ 19:19 2018-10-26T19:21:23+03:00

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Маршруты коммерческого транспортав Самаре должны дополнять сеть маршрутов общественного транспорта, но не заменять их. Своим мнением по этому поводу поделился руководитель Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, отвечая на вопрос о том, проолжит ли ходить 210 маршрутка в Самаре.

- Все маршруты общественного транспорта должны быть максимально доступны для горожан. Маршрутки - не слишком надежный вид транспорта. Здесь есть много факторов: мы не можем гарантировать их выход на линию Водитель или хозяин сам решает, поедут они или нет, маршрутка может не приехать в назначенное время просто из-за болезни водителя, или потому что он захотел поспать. У каждого жителя должна быть возможность добираться на общественном транспорте, маршрутки - это дополнительно, это возможность доехать чуть более быстро, или сидя, например, - отметил Юрий Тапилин.

Конечно, сейчас в Самаре маршруты общественного транспорта далеки от совершенства. Из точки А в точку Б далеко не всегда можно добраться на муниципальном автобусе или трамвае, троллейбусе. Например, почти ничего (кроме 61 автобуса) не ходит по Волжскому проспекту.

- Эта проблема есть. И я хочу сказать, что в ее решении заинтересованы: по поручению губернатора Дмитрия Азарова будет дорабатываться схема транспорта в Самаре и не только. Есть задача объединить все отдаленные районы, те, которые не входят в состав Самары. А в перспективе - это должна быть схема транспортной доступности всей самарско-тольяттинской агломерации, -рассказал Юрий Тапилин.

Пока же остается непонятным, будут ли продолжатьсвою работу коммерческие маршруты на востребованных направлениях. Остается надеяться, что им быстро найдут замену, продлив общественные маршруты без вреда для их периодичности. Кстати, слухи об отмене 210 маршрутки ходят еще с августа 2018 года.

Юрий Тапилин: "Повышение цен на проезд сейчас обсуждается" 00:00 00:00

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