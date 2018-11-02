Мини-футбол: самарское «Динамо» разгромило участника Лиги чемпионов ФК «Сибиряк» 12:2

СЕГОДНЯ 07:56 2018-11-02T07:57:16+03:00

Второй матч 6 тура Суперлиги между этими командами пройдет сегодня в «МТЛ Арене»

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Самарское «Динамо» разгромило новосибирский «Сибиряк» в 6 туре чемпионата России по мини-футболу. Матч в «МТЛ Арене» в Самаре закончился со счетом 12:2.

С первых минут хозяева захватили инициативу и не отпускали ее до финального свистка. На перерыв команды ушли при счете 4:1. У самарцев голами отметились Алексей Лялин, Павел Симаков (дубль) и Александр Коробейников. Во втором отрезке матча бразильский легионер «Сибиряка» Жоан отквитал еще один мяч, но большего гостям «Динамо» не позволило. Дубли оформили Смирнов и Коробейников, хет-трик – Симаков, еще по голу забили Артур Мелкоян и Дмитрий Волков. Отличился даже голкипер самарцев Родион Залалетдинов. 12:2 – «Динамо» обыгрывает участника мини-футбольной Лиги чемпионов.

- Хочу начать с благодарности нашим самарским болельщикам, которые сегодня здорово поддерживали свою команду. В ответ на их поддержку парни так же здорово провели матч и отблагодарили самарских любителей мини-футбола по-настоящему крупной победой. В истории нашего клуба сегодняшний счет стал рекордным. Спасибо за игру всем нашим футболистам, - сказал главный тренер самарцев Максим Горбунов на послематчевой пресс-конференции.

Второй матч 6 тура «Динамо» - «Сибиряк» пройдет сегодня, в пятницу 2 ноября, в 17:00 в «МТЛ Арене».

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