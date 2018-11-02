2018-11-02T19:35:34+03:00
Общество

«В ритме губернии»: у Самарской области появился собственный символ единства

Его выбрали из множества эскизов, нарисованных жителями региона
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: kp.ruФото: kp.ru
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В пятницу, 2 ноября, в Самарской области завершился конкурс на разработку символа Дня единства в губернии. Он был организован редакцией «Комсомольской правды-Самара» при поддержке регионального правительства и проводился с 15 октября по 2 ноября. За это время в редакцию «КП-Самара» прислали более 30 работ. Каждый видел День Единства по своему: разноцветный хоровод, множество фигур, рукопожатие и так далее. За все эти работы голосовали читатели сайта kp.ru.

По итогам голосования больше всего самарцам понравился простой и душевный эскиз в виде кардиограммы, которая принимает форму сердца и близких каждому самарцу достопримечательностей города: «Ладьи», здания жд вокзала и стеллы на площади Славы.

Автор этого символа единства губернии - выпускница Самарского областного колледжа культуры и искусства, дизайнер, иллюстратор и фэшн-стилист Марина Ефремова.

- Символ народного единства в Самарской области, какой он? Уверена, он должен быть в виде сердца. Ассоциативный образ любимого города раскрывается в изображении самых ярких достопримечательностей, а те, в свою очередь, соединяются пульсом. Складывается образ активного ритма города, где образуется эмоциональная невидимая нить между городом и его жителями», – описывает свою работу Марина Ефремова.

За ее работу проголосовали 1586 человек. Но и другие эскизы были хороши. Поэтому в конкурсе кроме победительницы есть еще два призера. Ими стали Кирилл Егоров, который изобразил символом единства круг разноцветных людей, держащихся поднятыми вверх руками, и Алсу Царева, использовавшая как основную идею рисунка символ русского изобразительно-прикладного искусства – матрешку.

Награждение главного победителя конкурса состоится уже в это воскресенье, 4 ноября, в рамках празднования Дня народного единства, в ходе торжественного открытия общественной акции «Мы – едины!». Символ-победитель можно будет увидеть на большом экране праздничной сцены. Его автор получит главный приз – планшет IPAD. А 6 ноября в пресс-центре издательского дома «Комсомольской правды» в ходе официального подведения итогов конкурса организаторы и участники будут чествовать призеров, которые получат поощрительные награды – графические планшеты.

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