В Самарскую область вновь нагрянут мокрый снег и дожди
Погода в эти праздничные выходные обещает быть не очень подходящей для длительных прогулок. Синоптики прогнозируют в Самарской области мокрый снег и дождь.
- Атлантический циклон принесет в Поволжье осадки в виде дождя, а в отдельных районах в виде мокрого снега и усиление ветра, но температурный фон останется повышенным, - рассказали сотрудники Приволжского УГМС.
Так, в воскресенье, 4 ноября, в большинстве районов Самарской области ожидаются небольшой и умеренный дождь, а также мокрый снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха составит 2...7 °C.
В ночь на понедельник, 5 ноября, в большинстве районов региона также ожидаются мокрый снег и дождь. Будет дуть уже северо-западный ветер. Его скорость составит 8-13 м/с. Столбики термометров опустятся до 1...6 °C. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, правда, будет немного потеплее 4...9 °C.
Как отмечают синоптики, в следующий вторник, 6 ноября, зона ненастья отойдет на Урал, и в регион придет очередной антициклон.
Напомним, что первый снег в этом году в Самаре выпал 28 октября. Однако задержался он ненадолго. Дал себя пофотографировать и растаял под натиском дождя.