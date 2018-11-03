В Самарскую область вновь нагрянут мокрый снег и дожди

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-03T10:31:03+03:00

В ближайшие два дня без зонта из дома лучше не выходить Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Осадки задержатся в нашем регионе на два дня

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Погода в эти праздничные выходные обещает быть не очень подходящей для длительных прогулок. Синоптики прогнозируют в Самарской области мокрый снег и дождь.

- Атлантический циклон принесет в Поволжье осадки в виде дождя, а в отдельных районах в виде мокрого снега и усиление ветра, но температурный фон останется повышенным, - рассказали сотрудники Приволжского УГМС.

Так, в воскресенье, 4 ноября, в большинстве районов Самарской области ожидаются небольшой и умеренный дождь, а также мокрый снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха составит 2...7 °C.

В ночь на понедельник, 5 ноября, в большинстве районов региона также ожидаются мокрый снег и дождь. Будет дуть уже северо-западный ветер. Его скорость составит 8-13 м/с. Столбики термометров опустятся до 1...6 °C. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, правда, будет немного потеплее 4...9 °C.

Как отмечают синоптики, в следующий вторник, 6 ноября, зона ненастья отойдет на Урал, и в регион придет очередной антициклон.

Напомним, что первый снег в этом году в Самаре выпал 28 октября. Однако задержался он ненадолго. Дал себя пофотографировать и растаял под натиском дождя.