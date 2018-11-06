2018-11-06T11:38:06+03:00
Происшествия

Патроны, найденные недалеко от самарской школы, были пригодны для стрельбы

По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегосяПолицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегосяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обнаружения боеприпасов на улице Аминева в областной столице. Напомним, что 26 октября на пустыре рядом со школой № 102 местные жители обнаружили обрез и пакет, в котором находились 188 патронов калибра 7,62 миллиметра. О своем странном и опасном открытии они сразу сообщил в органы внутренних дел.

- В минувшую пятницу 2 ноября дело заведено по части 1 статьи 222 УК РФ - "Незаконное хранение боеприпасов". Эксперты установили, что патроны изготовлены промышленным способом и пригодны для производства стрельбы, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Подозреваемых в преступлении пока нет. Полицейские продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося и проводят расследование. Устанавливается, кто оставил боеприпасы на улице Аминева и для чего они предназначались.

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