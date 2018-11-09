2018-11-09T12:33:12+03:00
Общество

Самарская налоговая напоминает, что до конца февраля надо сообщить о своих зарубежных активах и счетах

Сделать это можно с 1 марта этого года до 28 февраля следующего года
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Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательстваДобровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательстваФото: Архив "КП"
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ИФНС России по Октябрьскому району Самары напоминает налогоплательщикам, что с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным законом физические лица могут сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.

- Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога, - рассказали в налоговой.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация»: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/.

- ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля, - сообщили в ИФНС.

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