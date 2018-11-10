Самарец опрокинул каршеринговую машину и уехал с места ДТП на такси

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-10T09:38:52+03:00

Активисты «Ночного патруля» предполагают, что мужчина мог быть пьян

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ДТП произошло на пересечении улиц Тухачевского и Дачной в областной столице ночью в субботу, 10 ноября. Водитель на каршеринговом авто «Хенде» не справился с управлением, врезался в столб и опрокинул машину на бок. Об этом сообщает «Ночной патруль Самара».

Предполагают, что мужчина в момент ДТП мог быть пьян. Однако выяснить это не получилось – виновник успел уехать с места аварии на такси.

- Мимо проезжали активисты «Ночного Патруля», которые остановились для оказании помощи. Водитель решил ретироваться с места и уехал на такси. Догнать его не получилось, - говорится в сообщении.

Прав нарушителя лишат в любом случае – за то, что он уехал с места ДТП. Кроме того, мужчине грозит штраф.

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