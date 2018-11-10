«Приходится обходить по грязи»: на воротах Парка Металлургов со стороны бассейна забыли сделать калитку

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-10T13:45:45+03:00

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Самарцы пожаловались на недоработку в недавно отремонтированном парке имени 50-летия Октября (Парк Металлургов). По мнению одного из горожан, на воротах со стороны бассейна «Нептун» забыли сделать калитку для пешеходов. Из-за этого самарцам приходится обходить по грязи. Свое замечание горожанин выложил в одну из социальных сетей.

- Почти сразу закрыли вход со стороны бассейна «Нептун», и приходится обходить по грязи. Я, конечно, понимаю, что это, может быть, чтобы машины не заезжали, но нельзя ли придумать какую-нибудь калитку для пешеходов? - написал автор поста.

Также горожанин надеется, что этот крик души увидит кто-нибудь из сотрудников мэрии и городские власти примут меры.