Инвестор строительства нового кардиоцентра в Самаре намерен признать себя банкротом
Инвестор строительства кардиоцентра «Клиника сердца» на улице Аэродромной в Самаре — компания «Современные медицинские технологии» — намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. Информация об этом размещена на сайте «Федресурс».
Согласно опубликованной информации, кредиторами компании являются министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, больница имени Пирогова, а также ООО «Медлайн», ООО «ДжиИ Хэлскеа», ООО «Филипс», ООО «СитиМед» и ООО «АйБиЭль-Климат». Информация о сумме задолженности не указывается.
Отметим, что кардиоцентр планировалось сдать в 2016 году, однако его строительство было заморожено после возбуждения уголовных дел на главу «Современных медицинских технологий» Сергея Шатило. Его подозревают в коммерческом подкупе, ограничении конкуренции и незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий.
Отметим, что в ноябре этого года больница имени Пирогова тоже обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании компании Сергея Шатило банкротом, однако его рассмотрение пока не началось.
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