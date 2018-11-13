Инвестор строительства нового кардиоцентра в Самаре намерен признать себя банкротом

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-13T11:17:06+03:00

"Клинику сердца" должны были сдать еще в 2016 году, но ее строительство заморозили

Компания «Современные медицинские технологии» сама обратилась с заявлением в арбитражный суд

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Инвестор строительства кардиоцентра «Клиника сердца» на улице Аэродромной в Самаре — компания «Современные медицинские технологии» — намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. Информация об этом размещена на сайте «Федресурс».

Согласно опубликованной информации, кредиторами компании являются министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, больница имени Пирогова, а также ООО «Медлайн», ООО «ДжиИ Хэлскеа», ООО «Филипс», ООО «СитиМед» и ООО «АйБиЭль-Климат». Информация о сумме задолженности не указывается.

Отметим, что кардиоцентр планировалось сдать в 2016 году, однако его строительство было заморожено после возбуждения уголовных дел на главу «Современных медицинских технологий» Сергея Шатило. Его подозревают в коммерческом подкупе, ограничении конкуренции и незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий.

Отметим, что в ноябре этого года больница имени Пирогова тоже обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании компании Сергея Шатило банкротом, однако его рассмотрение пока не началось.

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