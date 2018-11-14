«Уральские авиалинии» открывают дополнительные рейсы в Сочи

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-14T09:33:35+03:00

Со 2 января 2019 года увеличится количество рейсов из Самары в Сочи до трех раз в неделю. ФОТО: Иван Руденко

На сочинские горнолыжные курорты из Самары можно будет улететь трижды в неделю

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С началом новогодних праздников вплоть до конца марта авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы в Сочи.

Со 2 января 2019 года увеличится количество рейсов из Самары в Сочи до трех раз в неделю, помимо пятницы и воскресенья, улететь отдыхать во всесезонный курорт можно будет еще и по средам. Стоимость авиабилетов Самара - Сочи, Сочи - Самара от 5500 руб.

Отметим, что пассажиры на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).

Также увеличится количество рейсов в Сочи из Екатеринбурга и Челябинска. С 25 декабря 2018 года рейс из Екатеринбурга в Сочи станет ежедневным. Дополнительные рейсы по четвергам из Челябинска в Сочи будут выполняться с 3 января 2019 года три раза в неделю.

Билеты уже в продаже на uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах. Билеты можно частично оплатить бонусами программы «Крылья».