Погибшего в Самаре 14-летнего мальчика довели до самоубийства

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-14T10:52:46+03:00

Правоохранители сейчас выясняют, кто это сделал

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Следователи продолжают разбираться в обстоятельства трагедии, произошедшей возле многоэтажного дома № 6 на улице Молодежной. Напомним, что там утром 12 ноября был обнаружен труп 14-летнего Влада А. Накануне правоохранители приняли процессуальное решение по факту случившегося.

- 13 ноября возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Подозреваемых в совершении этого преступления пока нет, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Сотрудники регионального СУ СК сейчас выясняют все обстоятельства трагедии и события, ей предшествовавшие. Проверяются в том числе и сетевые увлечения школьника. Среди прочего он интересовался аниме играми.

Отметим, что в Самаре подобных уголовных дел возбудили уже несколько. Фигурантов по ним так и нет. Один из последних случаев - гибель 15-летней Ксюши Богдановой из Тольятти.

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