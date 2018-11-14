Прокуратура заинтересовалась затянувшейся установкой колеса обозрения в парке Гагарина

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-14T16:23:10+03:00

Подрядчик должен был завершить монтаж аттракциона еще в мае этого года

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В Самаре прокуратура нашла нарушения в сроках установки 55-метрового колеса обозрения в парке имени Юрия Гагарина.

Согласно контракту, подрядчик — ООО «Глобал» — должен был завершить монтаж нового аттракциона до 20 мая 2018 года, однако до сих пор этого не сделал. Несмотря на это, заказчик — МАУ «Парки Самары» — не взыскал с компании неустойку. Кроме того, 17 сентября директор учреждения заключил с ООО «Глобал» дополнительное соглашение о продлении срока выполнения монтажных работ до 10 ноября этого года. Как считают сотрудники надзорного ведомства, это было сделано незаконно.

В связи с этим прокуратура внесла директору МАУ «Парки Самары» представление об устранении выявленных нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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