2018-11-19T09:55:11+03:00
Общество

В Новокуйбышевске 1,5 месяца не могут найти 15-летнюю девушку

Последний раз Викторию видели 6 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Новокуйбышевске продолжаются поиски 15-летней Виктории Прохоровой. Девушка 6 октября ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы черные ниже плеч, глаза зелено-карие. В день исчезновения Виктория была одета в черную куртку, черный шарф, черные короткие сапоги. Среди особых примет: татуировки на правой руке в виде сердца и буквы «М».

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить об этом по телефонам: 8 (84635) 6-27-20 (отдел уголовного розыска ОМВД России по Новокуйбышевску); 8 (84635) 6-67-81 (дежурная часть ОМВД России по Новокуйбышевску) или 020 (102) с мобильного федеральных операторов сотовой связи. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Галина. Телефон: 8-927-71-700-71.

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