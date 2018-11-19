В Самаре устранили недостатки ремонта четвертой очереди набережной

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-19T13:56:59+03:00

На устранение всех недостатков ремонта у подрядчика ушло несколько месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь дожди не должны размыть грунт у «Ладьи»

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В Самаре завершили ремонт четвертой очереди набережной, которую сдали в эксплуатацию после реконструкции в начале июня этого года.

Напомним, этим летом обновленная набережная не прошла проверку ливнями и плохо себя показала со стороны доступности маломобильным гражданам. В частности, были выявлены сползание грунта со склонов, неисправности в работе подъемника для маломобильных граждан и системы фильтрации воды в фонтане, проблемы с освещением, а также отсутствие видеонаблюдения, которое было предусмотрено по проекту.

В конце июля подрядчика обязали устранить все выявленные нарушения. На эти работы у него ушло несколько месяцев. За это время рабочие восстановили асфальто-бетонное покрытие и разметку велосипедной дорожки, сделали примыкание асфальта к люкам и дождеприемным решеткам системы ливневой канализации, а также восстановили провалившуюся тротуарную борт на нижней террасе.

Как сообщили в департаменте градостроительства Самары, все недостатки были устранены. В скором времени объект должны передать сетевым и эксплуатирующим компаниям.

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