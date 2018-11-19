Автобусы будут ходить чаще: в Самаре на маршрут № 67 добавили еще два ЛиАЗа

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-19T16:41:05+03:00

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В понедельник, 19 ноября, на маршрут № 67, который соединяет микрорайон Крутые Ключи и железнодорожный вокзал Самары, добавили два дополнительных автобуса. Об этом сообщает перевозчик «СамараАвтоГаз».

По словам представителей компании, теперь жителей Крытых Ключей, Новой Самары и поселка Мехзавод будут обслуживать еще два ЛиАЗа, которые отличаются большой вместительностью. Благодаря этому теперь интервал движения на данном маршруте составит всего 4 минуты.

Напомним, ранее маршрут № 67 также усилили двумя автобусами. Теперь этот маршрут обслуживают больше 35 машин.