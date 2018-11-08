Большие и вместительные: жителям Красноглинского района Самары добавили муниципальных автобусов

СЕГОДНЯ 21:22 2018-11-08T21:23:49+03:00

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В Самаре чиновники продолжают следить за работой общественного транспорта. В первую очередь их внимание приковано к автобусам, обслуживающим Красноглинский район. Напомним, там после отмены маршруток № 1к и 210 значительно обострилась ситуация с транспортом. Люди не перестают жаловаться, что автобусы ходят редко и почти всегда переполненные.

Как отмечают в администрации города, работа по улучшению транспортного обслуживания жителей Красноглинского района ведется регулярно. Так, по сравнению с сентябрем количество муниципальных автобусов было увеличено на четверть - с 40 до 52 машин. К примеру, в среду, 7 ноября, на маршрут № 1 вывели 4 дополнительных автобуса. Большинство автобусов - марки ЛиАЗ. Они способны вместить больше сотни человек. По словам чиновников, благодаря увеличению подвижного состава удалось сократить интервал движения автобусов. В частности, утром в четверг, 8 ноября, он в среднем составил от 10 до 20 минут. Автобусы забрали с остановок всех пассажиров.

Напомним, что недавно перевозчик усилил еще и маршрут № 67, который связывает микрорайон Крытые Ключи с железнодорожным вокзалом. На него добавили два автобуса. Теперь по данному маршруту курсируют 36 автобусов.

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