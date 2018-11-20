Появилась информация об аресте по делу о коррупции в самарском региональном фонде капремонта

20 Нояб. 23:18 2018-11-20T23:23:39+03:00

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Дело о коррупции в самарском региональном фонде капремонта получило продолжение. Как сообщает депутат Самарской Губернской Думы Михаил Матвеев в своем микроблоге, спикера Промышленного районного совета Самары Минахмета Халиуллова взяли под стражу. Однако, официальной информации об этом пока нет.

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Напомним, в октябре этого года сотрудники УФСБ региона провели обыск у Минахмета Халиуллова. Оперативное мероприятие прошло по инициативе Следственного комитета в рамках расследования дела братьев Архиповых. Минахмета Халиуллова проверяли на причастность к посредничеству при передаче взяток бывшему руководителю областного Фонда капитального ремонта Михаилу Архипову.

Михаила Архипова и его родного брата Алексея заподозрили в коммерческом подкупе и посредничестве в этом соответственно. Их задержали летом этого года.

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