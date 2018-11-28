Жители Самары стали чаще воровать крышки водопроводных и канализационных колодцев

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-28T11:05:15+03:00

Только за 10 месяцев этого года горожане украли или испортили более 600 крышек

Изменить размер текста: A A

В Самаре с начала 2018 года испортили или украли 610 крышек люков от водопроводных и канализационных колодцев. По словам представителей «РКС-Самара», это значительно больше, чем в прошлом году. В последнее время частое воровство или порча люков колодцев доставляет большие проблемы коммунальщикам.

Как отмечают в компании, нередко самарцы крадут не по одной крышке, а сразу оптом. К примеру, летом этого года двое молодых людей украли 16 крышек люков колодцев в Промышленном районе города. Долго пользоваться похищенным преступники не смогли. Вскоре после кражи их задержали сотрудники ДПС. В дальнейшем суд назначил молодым людям 6 месяцев исправительных работ. Все похищенные крышки они вернули.