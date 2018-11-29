2018-11-29T12:47:43+03:00
Происшествия

Самарского налоговика, пойманного на миллионной взятке, арестовали на 2 месяца

Свою вину Александр Петров не отрицает
Михаил ГОРЮНОВАнастасия ФИЛАТОВА
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Александра Петрова задержали с поличным при получении взятки в 1 млн рублейАлександра Петрова задержали с поличным при получении взятки в 1 млн рублейФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В четверг, 29 ноября, в Самарском районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения начальнику контрольного отдела управления ФНС по Самарской области Александру Петрову. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Напомним, налоговика задержали в понедельник, 26 ноября, при получении через двух посредников незаконного вознаграждения в 1 млн рублей. Деньги передавались от компании "Союз-Агро Самара". От кого именно - пока не известно. При этом, как выяснили правоохранители, это взятка была частью той, которую он получил еще в мае этого года. Тогда ее размер составил 1,5 миллиона рублей.

Отметим, что ранее Александр Петров полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном. Также он заявил о своем намерении сотрудничать со следствием. Несмотря на это на судебном заседании следователь сообщил, что сотрудник самарской налоговой отрицает взятку и уверяет, что получил ее обманным путем.

- Прошу домашний арест, запрет на определенные действия или залог. Я осознаю и не отрицаю вину. Подписал явку, - заявил Александр Петров в суде.

Следователи и прокурор, в свою очередь, запросили для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд постановил отправить налоговика под стражу до 27 января 2019 года. Ближайшие 2 месяца он проведет в СИЗО. Подробнее о деталях дела самарского налоговика читайте позднее на нашем сайте.

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