Самару накрыл густой туман

СЕГОДНЯ 23:22 2018-12-01T23:22:31+03:00

Туман был настолько плотный, что некоторые самарцы приняли его за дым

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Вечером в субботу, 1 декабря, улицы Самары внезапно накрыла белая мгла. После 22 часов густой туман стал подниматься от Волги к центру города. Жители улицы Полевой забили тревогу.

- На улице Полевой стоит огромный дым, все дома в дыму, ничего не видно и даже окно открыть невозможно. Пожар видимо, где, что горит? Кто знает? – обратились горожане с вопросами в социальные сети.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспондентам «КП-Самара» сообщили, что никаких вызовов сегодня в этот район не было.

Вероятно, это всего лишь туман, который пришёл в наш город из-за мороза.

Напомним, синоптики пообещали самарцам морозные выходные, а вот с понедельника погода станет чуть теплее.