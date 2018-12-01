2018-12-01T23:22:31+03:00
Общество

Самару накрыл густой туман

Туман был настолько плотный, что некоторые самарцы приняли его за дым
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Автор фото: Наталья Лабутина-МалявкоАвтор фото: Наталья Лабутина-МалявкоФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 1 декабря, улицы Самары внезапно накрыла белая мгла. После 22 часов густой туман стал подниматься от Волги к центру города. Жители улицы Полевой забили тревогу.

- На улице Полевой стоит огромный дым, все дома в дыму, ничего не видно и даже окно открыть невозможно. Пожар видимо, где, что горит? Кто знает? – обратились горожане с вопросами в социальные сети.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспондентам «КП-Самара» сообщили, что никаких вызовов сегодня в этот район не было.

Вероятно, это всего лишь туман, который пришёл в наш город из-за мороза.

Напомним, синоптики пообещали самарцам морозные выходные, а вот с понедельника погода станет чуть теплее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцы выстроились в длинные очереди в метро, чтобы оплатить транспортные карты
Пришлось резать металл: в Самаре на Южном мосту столкнулись две иномарки
Самарцы могут задать свои вопросы «мусорному» регоператору по телефону горячей линии
Смертельное ДТП в Самарской области: на трассе Тольятти-Ташла в аварии погибли два человека
В Самаре совсем скоро появятся транспортные карты с новым дизайном
Миодраг Божович о переносе матча «Оренбург» - «Крылья Советов»: «Нам не нужно рисковать здоровьем игроков»
Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» отменили из-за мороза
Новый глава управления ГИБДД Самарской области начинал карьеру в должности инспектора ДПС
Два человека погибли на месте: на трассе Самара-Волгоград КамАЗ пытался обогнать легковушку
В Сызрани водитель ремонтной машины спас из горящего дома четырех маленьких детей
Председателю Правительства Самарской области Александру Нефёдову снова пророчат отставку
Хранил для себя: В Тольятти задержали мужчину с крупной партией растительных наркотиков
В одном из супермаркетов Тольятти разгорелся «перцовый» скандал из-за пачки дешевых вафель
В Самаре на улице Г. Димитрова машина превратилась в кусок обгоревшего металла
В Самарской области водитель, объезжая препятствие, сбил ребенка
В Сызрани сгорело бытовое помещение в районе причала и частный дом
В Красноглинском районе Самары появится новая автобусная остановка - ул. Полтавская