Полузащитника «Крыльев Советов» Башкирова лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-13T14:17:18+03:00

За свою выходку Башкиров извинился перед болельщиками, купив им билеты на матч с «Зенитом»

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Мировой суд в Санкт-Петербурге лишил полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова водительского удостоверения на полтора года и назначил футболисту штраф 30 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, игрок футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Башкиров попался за рулем пьяным. Его остановили на улице Коммунистической. При этом полузащитник «КС» вел себя спокойно и свою вину не отрицал.

После Башкиров извинился перед болельщиками, купив им билеты на игру с «Зенитом» на «Самара Арену».