2018-12-17T12:20:05+03:00
Происшествия

Скончалась третья участница смертельного ДТП с подростками в Сызрани

Врачи месяц боролись за жизнь 16-летней девушки, но так и не смогли ее спасти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ночная авария в Сызрани унесла жизни троих человекНочная авария в Сызрани унесла жизни троих человек
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Число погибших с страшном ДТП на улице Дамбовской в Сызрани, которое произошло в ночь на 18 ноября, увеличилось. Сегодня, 17 декабря, стало известно о том, что третья участница аварии — 16-летняя девушка — скончалась в одной из самарских больниц, пишет КТВ-Луч. Медики на протяжении месяца боролись за ее жизнь, но спасти ее так и не удалось.

Напомним, авария произошла около часа ночи 18-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате случившегося на месте погибли два пассажира иномарки: 15-летняя девушка и 18-летний парень. Еще двоих пассажиров — 25-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку — в тяжелом состоянии доставили в больницу. Девушку, к сожалению, спасти не смогли. Что касается водителя, то он получил травмы средней тяжести.

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