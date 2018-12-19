«Так и уходят легенды»: «проклятый» столб на Галактионовской убрали

19 Дек. 09:31 2018-12-19T11:44:13+03:00

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Эпоху ДТП, которые долгое время притягивал столб на пересечении улицы Галактионовской и Студенческого переулка в Самаре, можно официально считать завершенной. В ночь на среду, 19 декабря, сотрудники трамвайно-троллейбусного управления демонтировали «проклятую» опору, в которую то и дело врезались автомобилисты.

- Сегодня ночью опора была демонтирована. Предварительные работы заняли много времени из-за того, что на ней было много питающих фидеров, - рассказали в ТТУ Самары и поспешили успокоить горожан, что на контактную сеть это событие никак не повлияло — она не провисла.

Напомним, что вчера, 18 декабря, в столб, который даже специально выделили вертикальной разметкой, врезался автомобиль Suzuki. Иномарка получила значительные механические повреждения, а вот столб благополучно устоял. Горожане уже даже предложили обмотать столб гирляндой, чтобы сделать его еще более заметным, но ТТУ решили проблему кардинально. Демонтаж знаменитого столба не мог не порадовать автомобилистов, однако нашлись и те, кто с грустью заметил, что «вот так и уходят легенды».

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