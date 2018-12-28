"К ним боятся подходить дети": "криповые" Дед Мороз и Снегурочка из Новокуйбышевска прославились в шоу Ивана Урганта

СЕГОДНЯ 08:06 2018-12-28T08:14:15+03:00

Вот так, по мнению мэрии Новокуйбышевска, должны выглядеть Дед Мороз и Снегурочка Фото: соцсети

Навевающие страх и ужас фигуры из мишуры установили на городской площади, но потом, не выдержав их черной славы, убрали

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У самарской ужасающей свиньи из снега в парке Дружбы появились конкуренты. В Новокуйбышевске городские власти установили на главной площади города возле елки необычные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Они сделаны из мишуры, тела их непропорционально большие, а головы вместо добрых и светлых чувств навевают только ужас и страх.

- Жители Новокуйбышевска возмущены этими "фигурами". Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядит Дед Мороз и Снегурочка?! - возмутилась в Твиттере местная жительница Ирина, обращаясь в мобильную приемную губернатора Самарской области.

Пост появился в соцсети 25 декабря, и с того времени новокуйбышевские Дед Мороз и Снегурочка успели претерпеть несколько изменений. Сначала кто-то оставил фигуру главного зимнего волшебника без шапки и волос.

Кто-то украл у Деда Мороза шапку и волосыФото: Соцсети

Потом местные власти поняли, что что-то с их новогодними фигурами не то и вспомнили, что у Деда Мороза должна быть борода.

Деду Морозу "отрастили" бородуФото: соцсети

А в конечном итоге шедевр местного творчества и вовсе убрали с площади, оставив горожанам только заснеженные фигуры белочек. Некоторые жители даже расстроились, что не успели сделать селфи на фоне необычных Деда Мороза и Снегурочки.

Городская площадь опустела без необычных новогодних фигур из мишурыФото: Соцсети

Отметим, что за эту неделю "криповые" Дед Мороз и Снегурочка "засветились" не только в соцсетях, но и с легкой руки Ивана Урганта прославились на всю страну, попав на федеральный канал. В очередном выпуске свой передачи "Вечерний Ургант" телеведущий посетовал на то, что время позднее, а дети, по словам их родителей, никак не хотят отрываться от телевизоров и ложиться спать. Проэтому он нашел способ, как отвадить ребят от телеэкранов - показал им фотографию устрашающих Деда Мороза и Снегурочку из Новокуйбышевска.

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