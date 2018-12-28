2018-12-28T17:09:33+03:00
Общество

"Странно, что это звучит из уст женщины": самарский депутат прокомментировал высказывание министра семейной политики о пособиях

Михаил Матвеев считает возмутительным тот факт, что женщина обвинила других матерей в том, что они остаются одни по своей вине
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Михаил Матвеев считает, что чиновникам нужно быть внимательнее к людямМихаил Матвеев считает, что чиновникам нужно быть внимательнее к людям
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Депутат Самарской областной думы Михаил Матвеев оценил высказывание министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой. Напомним, что она ответитла в своем твиттере на пост самарчанки о недопустимом маленьком размере пособий на детей удивившись: "Считаете, государство должно содержать всех?"

- В последнее время чиновники все чаще говорят подобные вещи, которые подрывают их авторитет в глазах общественного мнения. Постоянные скандалы. И самое страшное, что все выглядит так, как будто они озвучивают какое-то популярное мнение, правильное. Что они стремятся всю заботу о благополучии людей сбросить на них самих, - отметил Михаил Матвеев.

Он особенно подчеркнул: странно, что это мнение исходит из уст женщины.

- Как может женщина говорить подобное в адрес матерей-одиночек? Не всегда женщина остается одна по своей вине. Государству нужно особенно поддерживать матерей-одиночек, которые продолжают воспитывать своих детей. Чтобы дети росли в хороших условиях, не чувствовали себя обделенными, - резюмировал он.

Напомним, что губернатор Дмитрий Азаров уже высказался по поводу слов чиновницы. Он напомнил о необходимости чиновникам повышать культуру интернет-общения, быть более тактичными и выдержанными.

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