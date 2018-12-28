Александр Хинштейн поддержал самарского министра, которая извинилась за совет завести огород

СЕГОДНЯ 18:24 2018-12-28T18:24:38+03:00

По мнению депутата Госдумы, это лучше, чем чиновники, которые сидят в глухой обороне

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Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн прокомментировал радио «КП»-Самара» ситуацию с министром социально-демографической политики региона Мариной Антимоновой. Напомним, она посоветовала малоимущим семья и матерям-одиночкам заводить сады и огороды, а не ждать помощи от государства. По мнению Хинштейна, в минсоце не хотели никого обидеть.

— Досадная и неприятная ситуация, которая вызвана неаккуратным высказыванием Марины Антимоновой. Не хочу выступать в роли ее адвоката, но по моим ощущениям вряд ли минсоц хотел обидеть матерей-одиночек. Совершенно точно она не предлагала перейти на подножный корм, а приводила в пример своё поколение. Наверное, этот пример тоже был не самым корректным. Я знаю Марину Юрьевну лично и могу сказать, что она достаточно ответственный министр. Этот человек находится на своём месте, но произошло то, что произошло.

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Хинштейн отметил, что в Самарской области действует система открытости власти: все чиновники — от губернатора до глав поселений — имеют личный аккаунт в соцсетях. Туда могут обратиться граждане с любым вопросам.

— Это непростая работа, чиновникам здесь есть чему учиться. Надеюсь, эта неприятная история станет для всех уроком, из которого все извлекут выводы, — рассказал Хинштейн. — Важно, что сама Антимонова принесла извинения. Ситуация ситуации рознь. Если фраза чиновницы Глацких вызывает у меня недоумение и удивление, потому что фраза «Государство не просило вас рожать» звучит явно оскорбительно, то слова Антимоновой не столь резки. Я за то, чтобы власть была открытая, несмотря на оплошности и воробьи, которы иногда вылетают из уст, но это точно лучше, чем глубокая глухая оборона и нежелание чиновников контактировать с людьми напрямую.

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