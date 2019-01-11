2019-01-11T14:26:26+03:00
Общество

Обязаны разменивать? Самарцев просят расплачиваться за проезд в транспорте мелочью

Кондукторы не могут найти сдачу с крупных купюр
Анастасия ФИЛАТОВА
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Перевозчик заявил, что пассажиры обязаны разменивать крупные купюры перед поездкойПеревозчик заявил, что пассажиры обязаны разменивать крупные купюры перед поездкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В общественном транспорте Самары назревает «большекупюрная проблема»: пассажиры жалуются, что у кондукторов нет сдачи с крупных денег, а перевозчик просит оплачивать проезд преимущественно мелочью.

Так, один из местных жителей попросил компанию-перевозчика «СамараАвтоГаз» обеспечить кондукторов разменными деньгами с купюр номиналом 500-1000 рублей, ведь зачастую сдачи у них нет. В ответ на это представители компании заявили, что пассажир в случае наличия у него крупной купюры обязан разменять ее перед поездкой. Такое заявление возмутило горожан: почему они должны менять деньги и где это сделать, например, ранним утром, когда многие магазины закрыты. Да и что теперь придется покупать ненужную вещь, только чтобы без проблем расплатиться в транспорте?

- При наличии у пассажира крупной купюры в его обязанности входит совершение предварительного размена купюры, чтобы иметь возможность рассчитаться с перевозчиком. С момента внесения наличных денежных средств, обязательства пассажира считаются выполненными, - сказали в «СамараАвтоГазе».

Также перевозчик отметил, что если у пассажира есть крупная купюра, а у кондуктора нет сдачи, то высаживать его из транспорта никто не имеет права:

- Кондуктор обязан спокойно и вежливо объяснить, что у него нет возможности рассчитать пассажира. Контролеру нужно будет предъявить эту купюру и объяснить, что сдачи не было. Однако есть такие люди, которые любят ездить «зайцами», предъявляя крупную купюру. Они знают, что сдачи нет и их не высадят.

Добавим, что согласно Правилам перевозки пассажиров и багажа, пассажир обязан оплатить поездку в течение одной остановки, но при этом нигде не указано, что он должен предъявлять кондуктору или водителю купюру небольшого номинала.

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