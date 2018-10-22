2018-10-22T16:39:56+03:00
Общество

Записки самарского кондуктора: "План не выполнили - получим 7 тыс. рублей. Вот и обманываем понемногу"

Кондуктор из самарского трамвая рассказала, за что перестает любить людей к концу дня и кто больше всего раздражает на маршруте
Евгения ВАСИНА
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Общественный транспорт не самое безмятежное место, каково же приходится тем, кому там приходится проводить рабочий деньОбщественный транспорт не самое безмятежное место, каково же приходится тем, кому там приходится проводить рабочий деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Корреспондент «КП»-Самара» выслушала откровения одной из сотрудниц трамвайно-троллейбусного управления, провела с ней один рабочий день. Этой публикацией мы открываем серию статей - «дневников» о буднях людей в большом городе.

- Никогда не думала, что буду кондуктором трамвая. Хотела быть ландшафтным дизайнером, вот только работу по специальности так и не нашла, везде нужен опыт. Семья у нас бедная, так что долго сидеть без работы мне было стыдно. Квартплата, одежда, еда, проезд - на все нужны деньги...

В трамвайное депо привели знакомые. Сказали, что там всегда нужны работники. Сначала мой рабочий день начинался в четыре утра. Самое сложное - проснуться, когда на улице совсем темно, нет даже намека на солнце… А через пару месяцев привыкла.

Примерно за час на служебном автобусе я добиралась до депо. Отмечалась там, получала терминал. И отправлялась в рейс.

«Не буди кондуктора»

- Рано утром пассажиров немного. Посчитаю сколько людей в вагоне, запомню, кто и где сидит, и на пару остановок проваливаюсь в дремоту.

«Э! Спите что ли. За проезд возьмите!» - тыкает в меня студенческим бодрый мальчишка.

«Ну, задремала, дай хоть пару минут посидеть с закрытыми глазами, нелюдь», - думаю, а сама как рявкну – «Давай!»

Девушка у окна от испуга подпрыгнула, видимо громко я «проснулась».

В час пик, конечно, не подремлешь. Тут главное никого не пропустить и выполнить план.

Каждый раз нужно заполнять маршрутный лист Фото: Евгения ВАСИНА

Каждый раз нужно заполнять маршрутный листФото: Евгения ВАСИНА

А планы растут

- Через два месяца мне показалось, что схожу с ума. Люди, город, стук колес, подъем в 4 утра. Сложнее всего было работать на кольцевых маршрутах - №№ 4, 23 . В конце дня голова начинает кружится. Но даже это не сравнится с 22-м маршрутом – он самый длинный, больше часа по городу идет. А если в туалет надо? Покурить? Терпи.

В итоге я решила во вторую смену уйти. Теперь принимаю пост в 13:25, а возвращаюсь в депо в 22:43, когда заканчивается последний рейс.

До 23:03 мне нужно сдать кассу. Маршруты постоянно меняются, сегодня я на 13-м. Один из моих любимых, его я знаю хорошо. Я одна на два вагона, так день проходит быстрее.

Зато зарплата будет больше. Через окно вижу, кто заходит во второй вагон. Правда, бегать больше приходится, расстояние между новыми вагонами больше, да и эти ступеньки…

Первый круг бегаешь, потом ходишь, а потом уже ползаешь между вагонами. Спасибо водителю, он в зеркало за мной наблюдает, где-то подождет, постоит на пару секунд дольше. А иногда даже помогает зайцев поймать, тех, что из вагона в вагон от меня перебегают. Он у них перед носом дверь и закроет.

По плану должна привезти вечером в депо не меньше 11 500 рублей. Это почти тысяча перевезенных пассажиров. От выполнения плана напрямую зависит моя зарплата и зарплата водителя. Мы же команда.

Пассажир, заплативший деньгами, «стоит» примерно один рубль, чуть меньше те, у кого транспортная карта, потом идут социальные карты, студенческие, школьные.

У каждого маршрута свой коэффициент, зависит он от длины, востребованности, и от самого вагона.

Летом план легче, за это «спасибо» студентам и школьникам, что на каникулы уходят, но и зарплата у нас меньше.

Про Шапокляк

- А работу я свою теперь люблю. Сложно, но бывает и весело.

Вот был случай. «Где кондуктор?» - завопила на весь полупустой вагон пожилая женщина. Волосы у нее убраны в пучок, нос длинный, сама худая. Ну, вылитая Шапокляк! Ничего хорошего не жди. Тут зашли трое.

«Ура! Вот и пассажиры», - обрадовалась я и ринулась к ним. Через ступени нового вагона

- Добрый день! Что спите? А мы к вам, контроль! Пассажиры, приготовьте билеты!

«А у меня бабушка без билета», - думаю и бегу к Шапокляк. Бабулька довольная достает из кошелька 1000 рублей, поднимает их в воздух.

- У меня деньги есть, но платить я вам не буду! Вы мне сейчас мелочью сдадите, а мне это не надо! - гордо заявляет старушка.

- Как это платить не будете? – подключились контролеры.

А у меня дыхание перехватило - сейчас еще меня оштрафуют!

- Не буду и все! Но деньги у меня есть, - продолжает размахивать купюрой бабушка и даже весело смеется. - Мелочь мне ваша не нужна! А сейчас утро, у вас точно нет крупных денег на сдачу! Поэтому платить я не буду! И не заставите. Да и вообще, выхожу я на следующей.

Я с надеждой смотрю на контролеров. Те никак не реагируют. Так и проехала Шапокляк зайцем, даже контролеры не помогли. Проверили свои бумажки, отметили и ушли.

И так целый день: с терминалом наперевес Фото: Евгения ВАСИНА

И так целый день: с терминалом наперевесФото: Евгения ВАСИНА

«А потом нас по следакам таскают»

- Приехали мы как-то на конечную, в Юнгородок. У меня перекур. За первый рейс 223 транзакции по терминалу. Это очень хорошо. Даже больше, чем обычно.

Смотри, говорю водителю, обычно 150-180, может, план сегодня сделаем.

- Хорошо бы, а то уже три дня план не выполняем, говорит мне напарник и шокирует - видела, нам под колёса у Дома печати чуть мужик не бросился?

Оказывается, мы так от «Арены» отъезжали, у нас между вагонов чуть пьяный не застрял. Ехали почти пустые, я во втором вагоне. Только тоннель проехали, тут какой-то мужик сначала пытался в первый вагон попасть. Водитель резко затормозила. Он от трамвая отошел. Стали скорость набирать, а он опять под трамвай лезет. Напарница моя в окно его матерком: «Что, жить надоело?!».

- А потом из-за таких уродов нас по следакам таскают! - подключается водитель.

Закончился перекур, поехали.

Воруем, а куда деваться?

- Работаю я сейчас шесть дней через один. В конце месяца получаю чистыми тысяч 20, а если беру еще пару выходных, то 15 000-18000. Говорят, мы воруем.

А как по-другому выжить? У меня бывало и 7000 за месяц выходило. План не выполняем, вот и нет денег. Премии у нас небольшие. А тут пять рублей вернешь, билет не дашь, так за день хоть на пачку сигарет наберешь. Или на бутылку пива. После рабочего дня пенного очень хочется, а то и кукушка слететь может.

Это мне хорошо, я с родителями живу, они и кормят, и одевают, а другим как? На 7000 не проживешь.

Вот смотри: рабочий день у нас 7-9 часов. Есть и «разрывники». Те, что только в час пик работают. У них утром 4 часа потом разрыв 5 часов и еще часа четыре работы. Зато они пять дней через два. Но я бы так не хотела.

- Привет, Зин. Чо, перекур? – кричит наша героиня знакомой на стоянке в Овраге.

Коллектив, говорит, змеиный - одни бабы, но попадаются и бабы хорошие.

- А ты чего вчера не выходила? – кричит в окно коллеге.

- На «шапке» была.

- Ну и что, как твои мозги?

- Норма! – мне кондуктор объясняет тихо – «Не люблю врачей, а нас заставляют раз в пять лет проверять психику на специальном приборе. Мозги же в постоянной вибрации, электричество везде… Тут же на линии 600 вольт, а на кольце вся 1000. За вредность доплачивают водителям, а нам только за переработки. Но и на этом спасибо».

Про шоколадки

- Главное в нашей работе — люди. Смешные они. Вот был как-то день. План выполнили. Радостно нам водителем. До конечной ещё пять остановок. Подъезжаем к «Ивана Булкина». Заходят трое мальчишек. Студенты, кажется, у каждого в руках по два туго набитых пакета.

- Кондуктор, а можно мы вам шоколадку вместо денег предложим! – и показывает такую длинную шоколадку, рублей 100 точно стоит. Наверное, закупились продуктами и денег не осталось. Вечер поздний, не выгонять же мне их. Ну, говорю, давайте шоколадку.

Пусть едут, план мы выполнили, не жалко.

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