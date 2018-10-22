Записки самарского кондуктора: "План не выполнили - получим 7 тыс. рублей. Вот и обманываем понемногу"

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-22T16:39:56+03:00

Общественный транспорт не самое безмятежное место, каково же приходится тем, кому там приходится проводить рабочий день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кондуктор из самарского трамвая рассказала, за что перестает любить людей к концу дня и кто больше всего раздражает на маршруте

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Корреспондент «КП»-Самара» выслушала откровения одной из сотрудниц трамвайно-троллейбусного управления, провела с ней один рабочий день. Этой публикацией мы открываем серию статей - «дневников» о буднях людей в большом городе.

- Никогда не думала, что буду кондуктором трамвая. Хотела быть ландшафтным дизайнером, вот только работу по специальности так и не нашла, везде нужен опыт. Семья у нас бедная, так что долго сидеть без работы мне было стыдно. Квартплата, одежда, еда, проезд - на все нужны деньги...

В трамвайное депо привели знакомые. Сказали, что там всегда нужны работники. Сначала мой рабочий день начинался в четыре утра. Самое сложное - проснуться, когда на улице совсем темно, нет даже намека на солнце… А через пару месяцев привыкла.

Примерно за час на служебном автобусе я добиралась до депо. Отмечалась там, получала терминал. И отправлялась в рейс.

«Не буди кондуктора»

- Рано утром пассажиров немного. Посчитаю сколько людей в вагоне, запомню, кто и где сидит, и на пару остановок проваливаюсь в дремоту.

«Э! Спите что ли. За проезд возьмите!» - тыкает в меня студенческим бодрый мальчишка.

«Ну, задремала, дай хоть пару минут посидеть с закрытыми глазами, нелюдь», - думаю, а сама как рявкну – «Давай!»

Девушка у окна от испуга подпрыгнула, видимо громко я «проснулась».

В час пик, конечно, не подремлешь. Тут главное никого не пропустить и выполнить план.

Каждый раз нужно заполнять маршрутный листФото: Евгения ВАСИНА

А планы растут

- Через два месяца мне показалось, что схожу с ума. Люди, город, стук колес, подъем в 4 утра. Сложнее всего было работать на кольцевых маршрутах - №№ 4, 23 . В конце дня голова начинает кружится. Но даже это не сравнится с 22-м маршрутом – он самый длинный, больше часа по городу идет. А если в туалет надо? Покурить? Терпи.

В итоге я решила во вторую смену уйти. Теперь принимаю пост в 13:25, а возвращаюсь в депо в 22:43, когда заканчивается последний рейс.

До 23:03 мне нужно сдать кассу. Маршруты постоянно меняются, сегодня я на 13-м. Один из моих любимых, его я знаю хорошо. Я одна на два вагона, так день проходит быстрее.

Зато зарплата будет больше. Через окно вижу, кто заходит во второй вагон. Правда, бегать больше приходится, расстояние между новыми вагонами больше, да и эти ступеньки…

Первый круг бегаешь, потом ходишь, а потом уже ползаешь между вагонами. Спасибо водителю, он в зеркало за мной наблюдает, где-то подождет, постоит на пару секунд дольше. А иногда даже помогает зайцев поймать, тех, что из вагона в вагон от меня перебегают. Он у них перед носом дверь и закроет.

По плану должна привезти вечером в депо не меньше 11 500 рублей. Это почти тысяча перевезенных пассажиров. От выполнения плана напрямую зависит моя зарплата и зарплата водителя. Мы же команда.

Пассажир, заплативший деньгами, «стоит» примерно один рубль, чуть меньше те, у кого транспортная карта, потом идут социальные карты, студенческие, школьные.

У каждого маршрута свой коэффициент, зависит он от длины, востребованности, и от самого вагона.

Летом план легче, за это «спасибо» студентам и школьникам, что на каникулы уходят, но и зарплата у нас меньше.

Про Шапокляк

- А работу я свою теперь люблю. Сложно, но бывает и весело.

Вот был случай. «Где кондуктор?» - завопила на весь полупустой вагон пожилая женщина. Волосы у нее убраны в пучок, нос длинный, сама худая. Ну, вылитая Шапокляк! Ничего хорошего не жди. Тут зашли трое.

«Ура! Вот и пассажиры», - обрадовалась я и ринулась к ним. Через ступени нового вагона

- Добрый день! Что спите? А мы к вам, контроль! Пассажиры, приготовьте билеты!

«А у меня бабушка без билета», - думаю и бегу к Шапокляк. Бабулька довольная достает из кошелька 1000 рублей, поднимает их в воздух.

- У меня деньги есть, но платить я вам не буду! Вы мне сейчас мелочью сдадите, а мне это не надо! - гордо заявляет старушка.

- Как это платить не будете? – подключились контролеры.

А у меня дыхание перехватило - сейчас еще меня оштрафуют!

- Не буду и все! Но деньги у меня есть, - продолжает размахивать купюрой бабушка и даже весело смеется. - Мелочь мне ваша не нужна! А сейчас утро, у вас точно нет крупных денег на сдачу! Поэтому платить я не буду! И не заставите. Да и вообще, выхожу я на следующей.

Я с надеждой смотрю на контролеров. Те никак не реагируют. Так и проехала Шапокляк зайцем, даже контролеры не помогли. Проверили свои бумажки, отметили и ушли.

И так целый день: с терминалом наперевесФото: Евгения ВАСИНА

«А потом нас по следакам таскают»

- Приехали мы как-то на конечную, в Юнгородок. У меня перекур. За первый рейс 223 транзакции по терминалу. Это очень хорошо. Даже больше, чем обычно.

Смотри, говорю водителю, обычно 150-180, может, план сегодня сделаем.

- Хорошо бы, а то уже три дня план не выполняем, говорит мне напарник и шокирует - видела, нам под колёса у Дома печати чуть мужик не бросился?

Оказывается, мы так от «Арены» отъезжали, у нас между вагонов чуть пьяный не застрял. Ехали почти пустые, я во втором вагоне. Только тоннель проехали, тут какой-то мужик сначала пытался в первый вагон попасть. Водитель резко затормозила. Он от трамвая отошел. Стали скорость набирать, а он опять под трамвай лезет. Напарница моя в окно его матерком: «Что, жить надоело?!».

- А потом из-за таких уродов нас по следакам таскают! - подключается водитель.

Закончился перекур, поехали.

Воруем, а куда деваться?

- Работаю я сейчас шесть дней через один. В конце месяца получаю чистыми тысяч 20, а если беру еще пару выходных, то 15 000-18000. Говорят, мы воруем.

А как по-другому выжить? У меня бывало и 7000 за месяц выходило. План не выполняем, вот и нет денег. Премии у нас небольшие. А тут пять рублей вернешь, билет не дашь, так за день хоть на пачку сигарет наберешь. Или на бутылку пива. После рабочего дня пенного очень хочется, а то и кукушка слететь может.

Это мне хорошо, я с родителями живу, они и кормят, и одевают, а другим как? На 7000 не проживешь.

Вот смотри: рабочий день у нас 7-9 часов. Есть и «разрывники». Те, что только в час пик работают. У них утром 4 часа потом разрыв 5 часов и еще часа четыре работы. Зато они пять дней через два. Но я бы так не хотела.

- Привет, Зин. Чо, перекур? – кричит наша героиня знакомой на стоянке в Овраге.

Коллектив, говорит, змеиный - одни бабы, но попадаются и бабы хорошие.

- А ты чего вчера не выходила? – кричит в окно коллеге.

- На «шапке» была.

- Ну и что, как твои мозги?

- Норма! – мне кондуктор объясняет тихо – «Не люблю врачей, а нас заставляют раз в пять лет проверять психику на специальном приборе. Мозги же в постоянной вибрации, электричество везде… Тут же на линии 600 вольт, а на кольце вся 1000. За вредность доплачивают водителям, а нам только за переработки. Но и на этом спасибо».

Про шоколадки

- Главное в нашей работе — люди. Смешные они. Вот был как-то день. План выполнили. Радостно нам водителем. До конечной ещё пять остановок. Подъезжаем к «Ивана Булкина». Заходят трое мальчишек. Студенты, кажется, у каждого в руках по два туго набитых пакета.

- Кондуктор, а можно мы вам шоколадку вместо денег предложим! – и показывает такую длинную шоколадку, рублей 100 точно стоит. Наверное, закупились продуктами и денег не осталось. Вечер поздний, не выгонять же мне их. Ну, говорю, давайте шоколадку.

Пусть едут, план мы выполнили, не жалко.