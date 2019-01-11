2019-01-11T14:52:50+03:00
Общество

Госжилинспекции Самарской области назначили временного руководителя

Он заменит Андрея Абриталина, который сейчас находится под следствием
Анастасия ФИЛАТОВА
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Государственная жилищная инспекция Самарской области получила нового руководителя. С сегодняшнего дня, 11 января, временно исполняющим обязанности главы ведомства стала Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

До недавнего времени Виктория Каткова работала в администрации Новокуйбышевска. Там она руководила комитетом по управлению муниципальным имуществом городской мэрии. К слову, выходцем из Новокуйбышевска был и предыдущий руководитель Госжилинспекции Андрей Абриталин, который сейчас проходит подозреваемым по делу о мошенничестве. По версии следствия, он фиктивно устроил на работу нового сотрудника. Тот ни дня не проработал, зато ему исправно начислялась зарплата. Деньги за «работника», как полагают правоохранители, получал сам Абриталин.

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