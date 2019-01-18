2019-01-18T14:39:30+03:00
Политика

Азаров о министре информационных технологий Самарской области Казарине: «Если в этой сфере ничего не произойдет, будем менять руководителя»

Станиславу Казарину дали условную неделю, чтобы исправить свое положение
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Станислав КазаринСтанислав Казарин
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В Самарской области может смениться и министр информационных технологий и связи. Об этом во время пресс-конференции рассказал губернатор региона Дмитрий Азаров. Его слова передает корреспондент «КП-Самара».

- В Самарской области есть еще один врио министра - руководитель департамента информационных технологий и связи региона Станислав Казарин. В этой сфере в регионе не происходит ни-че-го. Не Казарин подталкивает сотрудников к работе, а они его. Если снова ничего не произойдет, будем менять руководителя, - сказал Азаров.

Глава региона также отметил, что у нынешнего министра информационных технологий есть условная неделя, чтобы исправить ситуацию.

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