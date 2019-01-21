2019-01-21T13:17:33+03:00
Общество

В региональном ГУ МВД поздравили с 70-летием бывшего начальника уголовного розыска

Начальник Главка подарил Виктору Михайлову часы и получил из рук ветерана его книгу
Михаил ГОРЮНОВ
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Виктора Павловича лично поздравил начальник ГУ МВД Самарской области - Александр ВинниковВиктора Павловича лично поздравил начальник ГУ МВД Самарской области - Александр ВинниковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня утром, 21 января, в ГУ МВД России по Самарской области перед началом оперативного совещания чествовали Виктора Михайлова. Экс-начальнику управления уголовного розыска самарского ГУВД накануне исполнилось 70 лет.

Поздравили полковника милиции в отставке начальник облГлавка Александр Винников, его заместитель Александр Прядко и председатель Совета ветеранов УУР, в котором Михайлов тоже состоит, Алексей Зверев.

- Мне вручили красивые настенные и наручные часы. Очень хорошие подарки и приятно, что не забывают на службе и поздравляют приятными словами! - поделился эмоциями с корреспондентом "КП-Самара" юбиляр.

Сам Виктор Павлович в ответном слове вспомнил годы службы, руководителей и коллег, а еще представил присутствующим первую часть своей книги «Как это было…», состоящую из офицерских записок о жизни и службе. Один экземпляр он вручил Александру Винникову.

Воспоминания Виктора Михайлова о своей службе читайте на samara.kp.ru.

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