Владельцам земли в парке 60-летия Советской власти предложат участки возле "Самара Арены" или в Заречье

СЕГОДНЯ 08:59 2019-01-22T09:09:11+03:00

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В Самаре обсудили "дорожную карту" по сохранению парка 60-летия Советской власти. Напомним, ранее власти города дали разрешение компании "Стройресурс" на планировку территории парка, что вызвало недовольство у горожан. Они обеспокоились тем, что в дальнейшем парк застроят жилыми районами. В итоге было принято решение сменить категорию зонирования парка с общественно-деловой на рекреационную. Соответствующий проект чиновники должны подготовить в течение 100 дней.

Некоторые участки парка находятся в частной собственности, и чтобы сменить зонирование, необходимо предоставить владельцам земли равноценные участки в другом месте. В качестве возможных вариантов рассматриваются участки в районе стадиона "Самара Арена" или на территории Самарского Заречья. Городские чиновники уже направили в областное правительство обращение с просьбой рассмотреть данное предложение.

Также администрация Самары поддержала инициативу Общероссийского народного фронта по созданию лесопаркового зеленого пояса в границах парка 60-летия Советской власти.

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