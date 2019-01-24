В самарском драмтеатре обвалился потолок

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-24T12:28:32+03:00

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В Самарском драматическом театре им. Горького обвалился потолок в администраторской. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» со ссылкой на главного режиссера театра Валерия Гришко. По словам режиссера, никто не пострадал.

- Самая большая проблема в нашем театре - реконструкция, - рассказал Гришко. - На днях в администраторской обвалился потолок. Никто не пострадал, конечно, крыша у "теремка" сложная. Нужна реконструкция. Мы не хотим, чтобы у нас что-то ещё обваливалось.

Валерий Гришко предложил главе региона Дмитрию Азарову на время реконструкции построить для театра другое помещение.

- Переезжать нам никуда не надо. Моя идея - построить ещё одно здание театра. Мы туда въезжаем, а серьезную реконструкцию без спешки делаем. Предлагали построить в Струковском саду на месте летнего театра. Лишнее театральное помещение не повредит. Может, потом мы будем работать на двух площадках или туда въедет другой театр.

Валерий Гришко в День театра рассказал о "Старом доме", "Корсиканке" и грядущих премьерах 00:00 00:00

Главный режиссер самарского театра драмы Валерий Гришко.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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