2019-01-25T07:37:16+03:00
Общество

В Самарской области восстановили движение грузовиков по трассе М-5

Дорожники закончили борьбу с последствиями снегопада
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Запрет на движение грузовиков по М-5 действовал с вечера четвергаЗапрет на движение грузовиков по М-5 действовал с вечера четвергаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Утром в пятницу, 25 января, на трассе М-5 "Урал" в Самарской области восстановили движение грузового транспорта. Проезд для большегрузов открыли с 6:30. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Напомним, ограничения на участке федеральной трассы с 890 по 976 км от Сызрани до Тольятти ввели вечером в четверг, 24 января, из-за сильного снегопада. Сначала запрет на движение грузовиков обещали снять вчера в 22:00, но в итоге его продлили до 6:00 пятницы. На борьбу со снегом, который завалил трассу, дорожники вывели более 100 спецмашин.

Снегопад и запрет на движение грузового транспорта привели к тому, что на М-5 образовалась огромная пробка. Многие автолюбители стояли в заторах по несколько часов. Некоторые не выдерживали, бросали машины и шли пешком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Люди бросают машины и идут пешком": трассу М-5 под Тольятти сковала огромная пробка

Автомобилисты стоят уже больше трех часов, у многих уже заканчивается бензин (подробности)

На трассе М-5 в Самарской области из-за снегопада ограничили движение для грузовиков

Запрет на проезд ввели на участке от Сызрани до Тольятти (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре несколько школ, которые попали под отключение отопления, 25 января возобновят занятия
"Люди бросают машины и идут пешком": трассу М-5 под Тольятти сковала огромная пробка
Более 1,5 тысяч жителей Самарской области сменили имя в 2018 году
Больница Середавина возобновляет плановую госпитализацию пациентов
Баскетболисты «Самары» в овертайме обыграли «Уралмаш»
Для борьбы со снегом ночью на дороги Самары выведут до 370 смецмашин
В квартирах до сих пор холодно: жители более 100 домов в Самаре все еще остаются без отопления
В тольяттинской школе, где учительница ударила пятиклассницу, провели урок доброты
На трассе М-5 в Самарской области из-за снегопада ограничили движение для грузовиков
«Купите субсидированные обогреватели»: в Самаре пытаются нажиться на замерзающих после коммунальной аварии горожанах
Самарцам, которых затронула коммунальная авария на Средне-Садовой, вернули воду