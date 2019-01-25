В Самарской области восстановили движение грузовиков по трассе М-5

СЕГОДНЯ 07:37 2019-01-25T07:37:16+03:00

Запрет на движение грузовиков по М-5 действовал с вечера четверга Фото: Архив "КП"

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Утром в пятницу, 25 января, на трассе М-5 "Урал" в Самарской области восстановили движение грузового транспорта. Проезд для большегрузов открыли с 6:30. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Напомним, ограничения на участке федеральной трассы с 890 по 976 км от Сызрани до Тольятти ввели вечером в четверг, 24 января, из-за сильного снегопада. Сначала запрет на движение грузовиков обещали снять вчера в 22:00, но в итоге его продлили до 6:00 пятницы. На борьбу со снегом, который завалил трассу, дорожники вывели более 100 спецмашин.

Снегопад и запрет на движение грузового транспорта привели к тому, что на М-5 образовалась огромная пробка. Многие автолюбители стояли в заторах по несколько часов. Некоторые не выдерживали, бросали машины и шли пешком.

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