2019-01-28T19:04:13+03:00
Происшествия

В ДТП с автовозом и маршруткой на Московском шоссе пострадали 4 человека

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах серьезной аварии в Самаре
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали оперативные службыНа месте происшествия работали оперативные службыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стало известно, сколько человек получили травмы в ДТП на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной в областной столице. Напомним, там столкнулись большегруз, перевозивший товарные автомобили, и маршрутка № 295. О пострадавших рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- В настоящий момент за медицинской помощью обратились 4 человека. Двоим оказана помощь на месте бригадой скорой помощи, они от госпитализации отказались, - рассказывают в пресс-службе полицейского ведомства.

А вот еще двое получили более серьезные травмы. Их оперативно доставили в лечебное учреждение Самары. Как отмечают силовики, работа на месте происшествия продолжается, как и проверка по факту случившегося. После ее проведения будет принято процессуальное решение. Также не исключено, что в ближайшее время за помощью могут обратиться и другие участники этой аварии.

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