2019-01-28T20:34:26+03:00
Происшествия

Появилось видео ДТП с маршруткой на Московском шоссе в Самаре

На месте столкновения общественного транспорта и автовоза работали спасатели, медики и полиция
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция продолжает выяснять все обстоятельства аварииПолиция продолжает выяснять все обстоятельства аварииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские продолжают выяснять подробности ДТП на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Там столкнулась фура, перевозившая товарные авто, и маршрутка № 295. 4 женщины получили травмы различной степени тяжести.

- Там маршрутчик хитрый. Встал поперек Ново-Вокзальной и при "зеленом" налево поехал. А автовоз или не успел прямо, или тот же маневр хотел совершить, - делится предположениями о причинах случившегося один из пользователей социальных сетей.

Сейчас идет проверка по факту аварии. Ее проводят сотрудники полиции. Двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу. В районе места происшествия образовалась серьезная пробка. Об этом свидетельствует и видео, которое "КП-Самара" предоставили в ГУ МВД России по Самарской области.

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