2019-01-30T16:59:36+03:00
Общество

Дачу со слонами могут отдать молодым архитекторам

В Самаре обсуждают передачу дачи Константина Головкина Политеху
Евгения ВАСИНА
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С точки зрения функционала здание не очень удобноеС точки зрения функционала здание не очень удобноеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Знаменитая самарская дача со слонами может получить новую жизнь. Сейчас решается вопрос о том, как лучше использовать этот объект культурного наследия федерального значения. Однако сначала здание нужно привести в порядок, а для этого нужны деньги.

- Пока этот объект находится в муниципальной собственности, мы не можем его финансировать, это может делать только область или город. Один из механизмов спасения здания, который мы видим, это передача его в федеральную собственность. Для этого нам нужен новый пользователь, например, Самарский государственных технический университет. Ректор вуза с этим согласен, - рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Но перед тем, как передать здание, нам нужно предложить концепцию его использования. Один из вариантов, которые мы обсуждали, - сделать это здание точкой притяжения молодых архитекторов.

Александр Хинштейн также отметил, что дача Константина Головкина для региона - знаковый объект, но, с точки зрения функционала, оно не очень удобное, несмотря на то, что там большая территория вокруг.

- Эта территория включена в зону охраны. Никаких строений, саун, коттеджей там не появится. Уверен, что мы найдем путь, который поможет нам вернуть зданию тот вид, который оно заслуживает, и передать этот знаковый объект городу, области и стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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