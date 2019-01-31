Жителям Сызрани сказали, кому они должны платить за отопление

СЕГОДНЯ 19:53 2019-01-31T19:53:15+03:00

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Жители Сызрани могут стать должниками за тепло, если оплатят квитанции не тому поставщику ресурса. Теперь большинству платить надо МУП "ЖЭС". Дело в том, что с января 2019 года все потребители тепла в Сызрани, находящихся в зоне обслуживания «Т Плюс» - Строитель, Заводской, Образцовская площадка и Монгора - перешли на прямые расчеты с МУП «ЖЭС». Отмечается, что это единственная организация, имеющая договор на поставки энергоресурсов с основным производителем тепла и горячей воды в городе – компанией «Т Плюс».

Квитанции за тепло МУП «ЖЭС» жители Сызрани получат 6 февраля. Именно по ним надо будет оплачивать услугу теплоснабжения. Сделать это можно будет по указанным в платежке реквизитам в почтовых отделений Почты России без комиссии.

Счета, оплаченные счета за отопление по реквизитам других компаний, учитываться не будут, - предупреждают в МУП «ЖЭС».

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ИСТОЧНИК KP.RU