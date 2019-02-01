В Самаре на детской площадке на двух девочек рухнула глыба льда

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-01T15:38:24+03:00

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В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП в Промышленном районе, в результате которого пострадали подростки. Там в четверг, 31 января, на двух девочек упала глыба льда.

По предварительным данным, все произошло на детской площадке. Из-за падения льда дети получили травмы. По данному факту в полиции начали доследственную проверку, однако мы инициировали передачу всех материалов нам, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также выяснить насколько серьезные травмы получили подростки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что это уже второй случай падения наледи на детей за январь. Предыдущий произошел в середине месяца на улице Садовой. Там рабочие не оградили дом, с крыши которого они счищали снег. В итоге из-за их забывчивости пострадал маленький мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU