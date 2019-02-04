2019-02-04T11:23:00+03:00
Общество

В Тольятти прошел митинг против загрязнения воздуха

Высказать свою позицию по данному поводу пришли около 200 жителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: группа "Тольятти, дыши!"Фото: группа "Тольятти, дыши!"Фото: vk.com
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В воскресенье, 3 февраля, в Автозаводском районе Тольятти прошел митинг против загрязнения воздуха. Акция протеста собрала около 200 человек.

- Петицию подписали 186 человек. Нас собралось бы еще больше — около 500 человек, если бы нам разрешили провести митинг в центре города, а не на его окраине, - написали организаторы протестной акции у себя в группе.

Отметим, что горожане планировали провести экомитинг на площади Свободы, но власти не согласовали его. Они заявили, что в этот день там будет проводиться акция в честь годовщины разгрома фашистов под Сталинградом. Однако, когда общественники пришли туда, то ни заявленного мероприятия, ни его участников они там не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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