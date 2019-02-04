В Тольятти прошел митинг против загрязнения воздуха

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-04T11:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 3 февраля, в Автозаводском районе Тольятти прошел митинг против загрязнения воздуха. Акция протеста собрала около 200 человек.

- Петицию подписали 186 человек. Нас собралось бы еще больше — около 500 человек, если бы нам разрешили провести митинг в центре города, а не на его окраине, - написали организаторы протестной акции у себя в группе.

Отметим, что горожане планировали провести экомитинг на площади Свободы, но власти не согласовали его. Они заявили, что в этот день там будет проводиться акция в честь годовщины разгрома фашистов под Сталинградом. Однако, когда общественники пришли туда, то ни заявленного мероприятия, ни его участников они там не обнаружили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало легче, хотим, чтобы надолго: жители Тольятти на митинге потребовали не допускать экологические проблемы снова

Мобильная лаборатория не выявила превышений по загрязняющим воздух веществам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU