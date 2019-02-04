Прокуратура назвала причины схода вагона пассажирского поезда в Самаре

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-04T16:49:18+03:00

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Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры завершили проверку по факту схода с рельсов вагона пассажирского поезда № 207 «Самара — Москва». Как выяснилось, там имел место человеческий фактор.

- Причинам случившегося стало то, что работники Самарского центра организации работы ж/д станций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности в сложных метеорологических условиях, а также то, что составитель поездов не проследил за правильностью подготовки стрелок для маневровых движений, - сообщил «Комсомольской правде — Самара» заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.

После прокурорской проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 6 человек. Кроме того, со всеми сотрудниками центра были проведены инструктажи, обучения и рабочие собрания.

Напомним, ЧП на железной дороге в Самаре произошло 26 декабря. Из-за нарушении при проведении маневровых работ первая тележка вагона пассажирского поезда сошла с рельсов всеми колесными парами, а также на 2 часа были задержаны пассажирские поезда. К счастью, никто тогда не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU