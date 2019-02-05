2019-02-05T11:36:02+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске 16-летняя девочка наглоталась таблеток и едва не лишилась жизни

Сейчас социальные службы и правоохранители разбираются в причинах случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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Пострадавшую госпитализировалиПострадавшую госпитализировалиФото: из личного архива
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В Новокуйбышевске накануне, 4 февраля, произошло ЧП. Там отравилась медикаментами 16-летняя девушка. Правоохраните не исключают, что таблеток подросток наглоталась по собственной воле.

- Социальные службы системы профилактики разбираются в причинах отравления медикаментами подростка. Сейчас угрозы жизни ребёнка нет. Но есть о чем ещё раз задуматься родителям и педагогам, не взирая на занятость, - прокомментировал ситуацию глава Новокуйбышевска Владимир Фомин.

Мэр города также отметил, что в местных школах и специализированном центре "Семья" есть психологи. Услуги их - бесплатные. Помимо этого работает телефон доверия 45655 (в рабочие дни) и круглосуточно 88002000122. В обстоятельства случившегося с девочкой сейчас также разбираются стражи порядка. Они проводят проверку по факту происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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