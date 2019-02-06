В Самарской области подняли по тревоге около 4 тысяч мотострелков

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-06T08:44:39+03:00

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В Самарской области продолжаются учения военных подразделений Центрального военного округа. Утром в среду, 6 февраля, были подняты по тревоге две мотострелковые бригады 2-ой общевойсковой армии.

- Около 4 тысяч военнослужащих были приняты по тревоге для проверки боеготовности и принятия участия в двусторонних тактических учениях. На время учений к ним будет приписана бригада материально-технического обеспечения, которую подняли по тревоге накануне, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Учение пройдет на Рощинском полигоне 7 и 8 февраля. В практических действиях планируется задействовать армейскую авиацию.

ИСТОЧНИК KP.RU